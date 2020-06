13 quý bà bị lừa tình, mất 20 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết trong đường dây lừa đảo vừa phát hiện đầu tháng 6 đã ghi nhận nạn nhân bị lừa nhiều tiền nhất trong 13 người là bà Lê Thị Ngân, 52 tuổi, doanh nhân ở TP HCM.

Trình bày với cảnh sát, bà Ngân kể đầu năm 2020 nhận được lời kết bạn kèm tin nhắn qua mạng xã hội của người đàn ông xưng là Peter, quốc tịch Mỹ đang kinh doanh tại Malaysia. Anh ta giới thiệu chưa có vợ, thiếu thốn tình cảm.

Bị can Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đều đặn hàng ngày, Peter đều nhắn tin, gọi video nói mong ngóng ngày xong dự án để sang Việt Nam thăm “người tình”. Sau vài tháng, Peter ít trò chuyện hơn. Bà Ngân gạn hỏi thì người này kể 2 triệu USD của mình đang kẹt trong ngân hàng chưa thể rút, trong khi cần một ít tiền để bôi trơn dự án. Người đàn ông ngỏ ý vay nóng bà một khoản tiền để thực hiện dự án cho xong sớm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh ta có thể sớm được sang Việt Nam thăm bà.

Tin lời “người tình” qua mạng xã hội, chỉ hơn một tháng, người phụ nữ 52 tuổi chưa lập gia đình này đã vay ngân hàng, cầm cố tài sản để có 500.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) gửi cho Peter vay thông qua tài khoản của “nhân viên” của anh ta tại Việt Nam.

Khi cảnh sát phá án, bà Ngân mới biết bị lừa. Mỗi tháng phải trả lãi ngân hàng hơn 100 triệu đồng, người phụ nữ này đang phải rao bán nhà riêng, suy sụp sức khỏe.

Như bà Ngân, nạn nhân Võ Thị Hoa, 34 tuổi, trú Đà Nẵng, doanh nhân trong lĩnh vực tài chính kể, tháng 3/2019 người đàn ông xưng là James nhắn tin kết bạn. Người này giới thiệu là doanh nhân đang thi công dự án đường ống trên biển tại Malaysia, xa gia đình nên rất thiếu thốn tình cảm, muốn “tìm hiểu” chị.

Sau nhiều lần trò chuyện, James nói đang gặp khó khăn về tài chính nên muốn Hoa cho vay nóng 700 triệu đồng và được đồng ý. Vài chục ngày sau, James chia sẻ kế hoạch mở rộng kinh doanh sang Việt Nam, đồng thời cần đưa 4 triệu USD sang Việt Nam nhờ Hoa giữ hộ rồi bàn bạc kế hoạch làm ăn.

Chị Hoa sau đó được một người xưng là nhân viên một ngân hàng quốc tế thông báo “để nhận được khoản 4 triệu USD từ nước ngoài thì mất khoản phí hơn 3 tỷ đồng tiền Việt”. Làm theo hướng dẫn của người này, chị Hoa chuyển hơn 3 tỷ đồng vào một tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Tuy nhiên sau khi chuyển xong tiền, nữ doanh nhân không liên lạc được với James và lúc này biết bị lừa...

Một cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao tham gia phá án cho biết Nguyễn Thị Hằng, 32 tuổi, người tình của kẻ cầm đầu đường dây, đã bị khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hằng được người tình quốc tịch Nigeria hiện sống tại Malaysia giao tìm thông tin về “con mồi” để chuyển cho đồng phạm ở nước ngoài làm quen. Hằng cũng là người nhận tiền chuyển qua tài khoản, rồi chia phần cho người trong đường dây.

“Thủ đoạn lừa đảo này không mới, song nhóm của Hằng thực hiện khá hoàn hảo, phân chia mỗi người một công đoạn. Trong đường dây vừa có người Việt, người nước ngoài khiến nạn nhân rất dễ tin”, cán bộ điều tra cho hay.

Chuyên án đang được mở rộng. Nhà chức trách nghi nạn nhân của nhóm này còn nhiều, song nhiều người ngại không muốn trình báo.

Theo Nguyễn Hải/VNE