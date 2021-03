2 tuần cao điểm, Hà Tĩnh xử lý 108 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Trong 2 tuần thực hiện đợt cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy, CSGT công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 108 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Công an huyện Cẩm Xuyên kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông. Ảnh B.T

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” từ 15/3 - 31/12 của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo Phòng CSGT, công an các huyện, thành phố, thị xã đồng loạt ra quân.

Tính đến ngày 30/3, lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 108 lái xe vi phạm cồn gồm: 29 lái xe ô tô, 71 lái xe mô tô, 8 lái xe thô sơ; xử phạt trên 480 triệu đồng.

Công an TX Kỳ Anh lập biên bản một trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn. Ảnh Thu Trang

Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để góp phần giữ vững trật tự ATGT, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

Văn Hùng