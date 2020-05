32 phương tiện bị tạm giữ sau 2 ngày Công an Hương Khê ra quân cao điểm

Năm 2019, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hoàn thành tốt công tác quốc phòng - an ninh, không để xảy ra bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.