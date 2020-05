4 ngày nghỉ, Hà Tĩnh xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết

Các ngày nghỉ lễ (30/4-1/5) năm nay, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 2 người, bị thương 2 người (tăng 1 người chết so với cùng kỳ năm 2019).

Hiện trường vụ TNGT vào đêm 29/4/2020, tại Km 503 trên quốc lộ 1A thuộc xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ (Ảnh: Quang Anh)

Thống kê trong 4 ngày nghỉ lễ (tính đến 15h30 chiều 3/5), trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 2 người, bị thương 2 người. 2 vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh.

Theo đó, vào khoảng 16h30’ ngày 1/5, tại bờ biển thuộc thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô mang BKS 38H1-1110 do chị Hồ Thị Thu Thịnh (SN 1976, trú tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang) điều khiển với xe mô tô mang BKS 38P1-264.19 do anh Đặng Xuân Thọ (SN 1999) điều khiển, chở anh Phạm Quang B. (SN 2000), cùng trú tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang ngồi phía sau.

Hậu quả, anh Phạm Quang B. tử vong, chị Hồ Thị Thu Thịnh và anh Đặng Xuân Thọ bị thương nặng, 2 xe máy hư hỏng.

Tiếp đó khoảng 22h10 ngày 1/5, trên Quốc lộ 1A tại Km581+400, thuộc địa phận phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 38A-052.18 do anh Phan Hồng Cường (SN 1992, trú tại xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh) điều khiển với xe mô tô BKS 38K1-504.47, do anh Cù Huy L. (SN 2000), trú tại xã EaH"Mlay, huyện M’Drak (Đăk Lăk) điều khiển. Hậu quả, anh Cù Huy L. tử vong tại chỗ.

Bắt đầu từ ngày 30/4, những camera và thiết bị đo tốc độ vừa lắp mới trên địa bàn Hà Tĩnh bắt đầu hoạt động (Ảnh: Anh Tấn).

Theo báo cáo của ngành y tế, trong 4 ngày nghỉ (cập nhật đến 8h30 ngày 3/5/2020), các bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn tỉnh đã tiếp nhận 51 trường hợp bị thương nhập viện do va chạm giao thông (giảm 16 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019).

Trong 4 ngày qua, lực lượng chức năng chủ động bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát trật tự công cộng, đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, tai nạn thương tích, nhất là tại các địa bàn trọng điểm... không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 153 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 222 triệu đồng.

Toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích làm bị thương 3 người, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Đức Phú