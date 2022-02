8 ngày nghỉ tết, Hà Tĩnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

Các vụ TNGT có người tử vong trong dịp nghỉ tết Nhâm Dần ở Hà Tĩnh xảy ra tại các địa phương: Thạch Hà, TX Hồng Lĩnh và Đức Thọ.

Lực lượng Công an túc trực đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Ngày mùng 5 tết Nhâm Dần (tính từ 9h ngày 4/2 tới 9h ngày 5/2), Hà Tĩnh không xảy ra TNGT nghiêm trọng gây chết người.

Theo số liệu từ Sở Y tế, tại các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận 35 trường hợp nhập viện do va chạm giao thông, trong đó BVĐK tỉnh tiếp nhận nhiều ca nhất với 12 trường hợp.

Như vậy, sau 8 ngày nghỉ tết (từ 27 tháng Chạp đến 9h mùng 5 tết Nhâm Dần), toàn tỉnh xảy ra 5 vụ TNGT làm chết 3 người, bị thương 5 người.

Cụ thể, huyện Thạch Hà xảy ra 1 vụ làm chết 1 người; TX Hồng Lĩnh xảy ra 1 vụ làm 1 người chết, 3 người bị thương; huyện Đức Thọ xảy ra 1 vụ làm 1 người chết; huyện Cẩm Xuyên xảy ra 2 vụ làm 2 người bị thương.

Tình trạng vi phạm giao thông ở Hà Tĩnh vẫn xảy ra trong dịp tết Nhâm Dần.

So với cùng kỳ năm 2021, số vụ TNGT sau 8 ngày nghỉ tết tăng 3 vụ, tăng 1 người chết và tăng 5 người bị thương. Tại các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận 214 trường hợp nhập viện do va chạm giao thông, giảm 114 trường hợp so với cùng kỳ.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản 391 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông; trong đó, chủ yếu là vi phạm tốc độ (188 trường hợp), vi phạm mũ bảo hiểm (115 trường hợp), tước GPLX 84 trường hợp, dự kiến thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 400 triệu đồng.

V.Đ