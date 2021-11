Ban ATGT Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021, Ban ATGT Hà Tĩnh cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 huyện: Can Lộc, Lộc Hà và Nghi Xuân.

Tại huyện Can Lộc, đoàn công tác đã tới thăm hỏi gia đình ông Trần Thuận (SN 1968, thôn Thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc) có con trai là anh Trần Đình Mưu (SN 1992) bị tử vong do TNGT năm 2020. Hiện nay, vợ anh Mưu không có việc làm ổn định và có con nhỏ đang sống cùng ông bà nội.

Tiếp đó, đoàn cũng đã tới động viên, chia buồn với gia đình chị Tôn Thị Tâm (SN1973, trú thôn Làng Mới, xã Vượng Lộc). Chồng chị Tâm là anh Trần Đức Tịnh (SN 1973) bị tử vong do TNGT vào tháng 10/2021. Hoàn cảnh gia đình hiện khó khăn do chị Tâm không có công ăn việc làm ổn định và nuôi hai con nhỏ dưới 16 tuổi.

Tại huyện Lộc Hà, đoàn tới thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Hà Trang (SN1992, trú tại thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc) có chồng là anh Dương Văn Liên (SN1982) bị TNGT mất năm 2021, bản thân chị Trang cũng bị thương nặng. Hiện cuộc sống của 3 mẹ con chị Trang gặp rất nhiều khó khăn và đang phải sống nhờ ở nhà bố mẹ chồng.

Đoàn công tác tới động viên, thăm hỏi bà Phan Thị Hương (SN1963, trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc) có can trai là anh Phan Trần Bảo Trung (SN1989) bị tử vong do TNGT vào tháng 9/2021. Bà Hương là mẹ đơn thân và chỉ có Trung là con duy nhất. Sau khi con trai mất, do không có nhà, bà Hương phải ở nhờ nhà anh trai.

Tiếp đó, tại huyện Nghi Xuân, đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh và chính quyền địa phương đã tới thắp hương cho em Trần Văn Đức (SN 2005, trú tại thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên) bị tử vong do tai nạn xe máy vào đêm 14/9 vừa qua.

Hoàn cảnh của gia đình em Đức hiện cũng gặp nhiều khó khăn khi bố là ông Trần Văn Lý không có việc làm ổn định.

Tiếp đó, đoàn tới thăm hỏi, động viên tinh thần và trao quà hỗ trợ gia đình bà Mai Thị Lợi (trú tại thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên), có cháu nội là Nguyễn Quốc Nhâm (SN 2006) bị tử vong do tai nạn xe máy vào đêm 14/9. Sau khi bố mẹ ly hôn, Nhâm sống với bà nội. Bà Lợi hiện già yếu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Tại các điểm đến, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân chia sẻ mất mát với người thân các gia đình có nạn nhân bị tử vong và bị thương nặng do TNGT, đồng thời mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống.

Ban ATGT tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, tránh những TNGT đáng tiếc có thể xảy ra.

Văn Đức