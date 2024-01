Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa khởi tố hai đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 đối tượng bị bắt giữ

Qua trinh sát theo dõi, vào hồi 11 giờ, ngày 29/12/2023, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Toản (SN 1986, ở TDP 5, thị trấn Xuân An) đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,2145 gam chất ma túy (heroin) tại khu vực xóm Truông, thuộc TDP 4, thị trấn Xuân An.

Trước đó, ngày 26/12/2023, Công an huyện Nghi Xuân cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Tiến Anh (SN 1998, ở thôn Lộc Hạnh, xã Đan Trường) tàng trữ trái phép 0,1486 gam chất ma túy đá.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Trần Tiến Anh, Nguyễn Xuân Toản, tiến hành tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hữu Trung