Bắt giám đốc và kế toán doanh nghiệp ở Hà Tĩnh về tội trốn thuế

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 2 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Tâm về tội "trốn thuế”.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán tài nguyên khoáng sản (đất, cát...) của Công ty TNHH Việt Long Trường Thịnh (mã số thuế: 3001448216, địa chỉ: thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) do Hà Văn Quyền (SN 1969, trú tại thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) làm giám đốc.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố đối với Hà Văn Quyền.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Tâm.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2020, Hà Văn Quyền đã thu mua một khối lượng lớn đất, cát không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình, dự án trên địa bàn. Sau đó, Hà Văn Quyền chỉ đạo kế toán công ty là Nguyễn Thị Tâm (SN 1991, trú tại thôn Đông Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) mua 8 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Trung Hiền (Công ty Trung Hiền) và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Mạnh Hà (Công ty Mạnh Hà), với tổng giá trị tiền hàng ghi trên các hóa đơn hơn 2,3 tỷ đồng, để sử dụng hợp thức hóa số lượng đất, cát không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt gần 600 triệu đồng tiền thuế của Nhà nước.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Hà Văn Quyền.

Ngày 9/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 11/7/2023, tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Tâm về tội "trốn thuế” theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Tâm.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hồng Nhung – Anh Cường