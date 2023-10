Bắt giam đối tượng mua ma túy về bán kiếm lời ở Hương Sơn

Nguyễn Văn Lợi (SN 1971) trú thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị khởi tố, bắt giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1971, trú thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 19h50' ngày 8/10/2023, tại thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung, Công an thị trấn Phố Châu chủ trì phối hợp với Công an xã Sơn Trung, Sơn Long, Sơn Hàm, Sơn Trường, Sơn Giang, lực lượng phòng chống ma tuý Công an Hương Sơn và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Lợi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ gồm 35 viên hồng phiến (có khối lượng 3,4936 gam) và một số tang vật có liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Lợi mua số ma túy nói trên mục đích bán lại cho người khác kiếm lời. Hiện, vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương