Bắt giữ trộm “nhí” lấy 7 chỉ vàng và 3 triệu đồng

Công an xã Xuân Phổ vừa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) làm rõ vụ trộm 7 chỉ vàng và 3 triệu đồng xẩy ra trên địa bàn.

T.T.Q và tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào khoảng 19h40’ ngày 7/9/2020, tại nhà chị Lê Thị Xoan, ở thôn Phúc An (xã Xuân Phổ), Công an xã Xuân Phổ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Nghi Xuân) và người dân địa phương đã phát hiện, bắt giữ T.T. Q. (SN 2006, trú tại thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường, Nghi Xuân) khi Q. đột nhập vào nhà chị Xoan để trộm cắp tài sản.

Tại Cơ quan Công an, Q. khai nhận đột nhập vào nhà chị Xoan để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa lấy được tài sản thì bị phát hiện.

Qua điều tra mở rộng, Q. khai nhận vào ngày 2/9/2020, Q. đã đột nhập vào nhà anh Trần Văn Hùng ở thôn Phúc An, xã Xuân Phổ lấy trộm 7 chỉ vàng và 3 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Xuân Phổ đang lập hồ sơ xử lý T.T.Q theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với gia đình và địa phương có biện pháp giáo dục, quản lý.

Tuệ Lâm