Bắt nhóm đối tượng bịt khẩu trang, dùng hung khí chém người

Nhóm đối tượng bị bắt khi gây rối tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đều trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

8 đối tượng bị triệu tập về tội cố ý gây thương tích

Ngày 17/11, Công an phương Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh) tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H (trú tại phường Kỳ Thịnh) về việc trước đó con trai chị là em L.V.H cùng các em L.Đ.H, L.Q.N và L.V.H (đều sinh năm 2007, cùng trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh) bị một nhóm đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang, đi trên 3 xe máy, sử dụng hung khí đuổi đánh. Hậu quả, em L.V.H bị chém nhiều nhát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an phường Kỳ Thịnh, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung soát xét, dựng mô hình đối tượng, phương tiện để truy xét.

Đến ngày 18/12/2023, cơ quan công an đã xác minh, làm rõ 8 thanh thiếu niên, đều trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là các đối tượng đã thực hiện vụ án trên.

Theo lời khai ban đầu, tối 8/11, nhóm các đối tượng này sử dụng 3 xe mô tô, mang theo 4 con dao và 2 ống tuýp đi theo đường tránh quốc lộ 1A hướng từ Nam ra Bắc, đến cây xăng dầu số 72 Petrolimex Hà Tĩnh (TDP. Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh), gặp nhóm của L.V.H đang ngồi trước cây xăng thì dùng hung khí đuổi đánh.

Hậu quả, L.V.H bị chém 4 nhát vào người, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, sau đó chuyển ra cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 19/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, khởi tố bị can 6 đối tượng, lập hồ sơ xử phạt hành chính 2 đối tượng.

P.V