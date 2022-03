Bắt nhóm đối tượng đánh “liêng” ăn tiền trong trang trại bỏ hoang ở Cẩm Xuyên

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an TP. Thủ Đức (thuộc TP Hồ Chí Minh) bắt giữ Phan Văn Lợi (SN 1980, trú tại Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An) sau gần 2 năm bị truy nã.