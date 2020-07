Bắt ổ nhóm gây ra 18 vụ trộm cắp liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An

Phạm Minh Dũng (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Sơn Long, Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã cùng đồng bọn thực hiện 18 vụ trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh và Nghệ An, chiếm đoạt tài sản trị giá gần 200 triệu đồng.

Phạm Minh Dũng và những chiếc xe máy đã trộm trước đó

Từ tháng 3/2017 đến nay, trên địa bàn huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Can Lộc (Hà Tĩnh) và Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thành phố Vinh (Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản gây mất ổn định tình hình ANTT.

Trước tình hình trên, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An để đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an đã làm rõ thủ phạm của các vụ trộm nói trên là ổ nhóm do Phạm Minh Dũng (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Sơn Long, Hương Sơn) cầm đầu.

Nguyễn Văn Danh (SN 1992, trú tại thôn 1, xã Sơn Long, Hương Sơn) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản; Phạm Viết Thế (SN 1979, trú tại thôn 2, Sơn Long, anh rể của Phạm Minh Dũng) là người tiêu thụ tài sản do Dũng và Danh trộm cắp.

Từ trái sang: Phạm Viết Thế và Nguyễn Văn Danh

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, Phạm Minh Dũng cùng đồng bọn đã thực hiện 18 vụ trộm cắp tài sản (trong đó ở Can Lộc 1 vụ, Vũ Quang 1 vụ, Đức Thọ 3 vụ, Hương Sơn 2 vụ; ở Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, thành phố Vinh - Nghệ An tổng cộng 11 vụ).

Tài sản các đối tượng lấy trộm là: xe máy, tiền, điện thoại, máy tính xách tay… có giá trị khoảng gần 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi và trả lại cho người dân: 11 chiếc xe mô tô các loại, 2 chiếc máy tính xách tay, 1 chiếc ti vi cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Điện thoại các đối tượng lấy trộm

Quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản Dũng là người cầm đầu, khởi xướng và tham gia với vai trò trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, Danh là người cảnh giới và cùng trực tiếp thực hiện hành vi. Thế là cầu nối tích cực giúp Dũng và Danh tiêu thụ các tài sản sau khi lấy trộm được.

Được biết, bản thân Dũng và Danh là những người nghiện ma túy, lêu lỏng, không có nghề nghiệp; riêng Nguyễn Văn Danh có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích.

Công an huyện Hương Sơn đã chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND huyện Hương Sơn để đề nghị truy tố các đối tượng nói trên theo quy định của pháp luật.

