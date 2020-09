Bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc trong quán cà phê

Công an thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang lập hồ sơ để xử lý 7 đối tượng đánh bạc trong một quán cà phê ở trên địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 13h, ngày 7/9, tại quán cà phê Phương Dung, ở tổ dân phố 2, thị trấn Xuân An, Công an thị trấn Xuân An đã phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh “liêng”, thu giữ tại hiện trường hơn 4 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Danh tính 7 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Duy Hoàng (SN 2001), Nguyễn Văn Tiến (SN 2003), Nguyễn Duy Công (SN 1984), Lê Văn Hoan (SN 1989), Lê Văn Tuấn (SN 1995), Lê Văn Thắng (SN 1998) cùng trú tại xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) và Cao Minh Tuấn (SN 1998) trú tại thị trấn Xuân An.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

C.T