Bền chặt tình làng nghĩa xóm nhờ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Sáng nay (9/8), tại thôn 2, xã Đức Bồng đã diễn ra ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022". Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của huyện Vũ Quang.

Thôn 2 có 110 hộ dân, 387 nhân khẩu, được phân bổ thành 6 tổ liên gia. Ngoài ra, thôn cũng đã thành lập các mô hình tự quản về an ninh trật tự như: “Zalo an ninh”; “thôn an toàn về PCCC”; “Camera an ninh"; “tổ hòa giải cơ sở”... Các mô hình đã phát huy hiệu quả hoạt động, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở.

Cùng với việc xây dựng hương ước, quy ước, tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân, thời gian qua, Ban Công tác mặt trận thôn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày hội.