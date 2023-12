Bị gọi điện lừa đảo, cụ ông ở Hồng Lĩnh kịp thời trình báo công an

Thượng tá Nguyễn Công Dũng - Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa kịp thời giúp người dân ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền 100 triệu đồng.

Ông K.V.P. trình báo sự việc với Công an TX Hồng Lĩnh.

Theo đó, vào chiều 11/12, ông K.V.P., trú tại phường Trung Lương đã đến Công an TX Hồng Lĩnh trình báo về việc: Có người sử dụng nhiều số điện lạ gọi đến giới thiệu là nhân viên trung tâm viễn thông, thông báo số điện thoại của ông K.V.P. sẽ bị cắt liên lạc sau 1 giờ đồng hồ vì liên quan đến vụ án ma túy do Bộ Công an và Viện Kiểm sát thụ lý.

Sau đó, có đối tượng gọi điện cho ông P. tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu ông P. chuyển số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với lý do để phục vụ quá trình điều tra. Do tin tưởng và sợ hãi nên ông P. đi rút số tiền 100 triệu đồng để chuyển vào tài khoản người này. Toàn bộ quá trình liên lạc, đối tượng yêu cầu ông P. không được tắt máy điện thoại, đảm bảo cuộc gọi luôn được duy trì.

Thiếu tá Lê Ngọc Khánh – Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TX Hồng Lĩnh trao số tiền lại cho ông K.V.P.

Lo lắng bản thân sẽ bị vướng vào pháp lý, ông P. đã đến Công an TX Hồng Lĩnh để trình báo sự việc. Nhận ra thái độ hoang mang, lo lắng của người dân, cán bộ trực ban đã trấn an tâm lý để ông P. bình tĩnh trình bày lại nội dung có liên quan. Sau khi nắm rõ, cán bộ trực ban đã tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo cho ông P. và lập biên bản giữ hộ số tiền để đảm bảo an toàn.

Qua vụ việc trên, Công an TX Hồng Lĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin. Đồng thời, đề nghị các ngân hàng, tổ chức tín dụng, người dân thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thu Hằng