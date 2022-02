Bình gas rơi vãi giữa đường sau vụ xe tải va chạm ôtô con ở Cẩm Xuyên

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đoạn giao nhau giữa đường Vịnh -Thành - Quang và đường Kênh N1 đi hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) khiến 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến đầu xe ôtô con hư hỏng nặng

Theo tin từ Công an xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên), vào khoảng 10h30 phút sáng nay (14/2), xe tải mang biển kiểm soát 38C-092.39 do anh Nguyễn Văn D. (SN 1985, ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân) điều khiển trên đường Kênh N1 đi hồ Kẻ Gỗ đến ngã ba giao đường Vịnh - Thành - Quang (thuộc địa bàn xã Cẩm Thành) thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-247.55 do anh Biện Văn T. (SN 1983, ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến cả 2 xe bị hư hỏng nặng nhưng không thiệt hại về người.

Xe con bị nát phần đầu. Xe tải chở bình gas bị lật úp khiến một số bình gas bị rơi giữa đường.

Xe tải bị lật úp, bình gas lăn ra ngoài và được người dân hỗ trợ thu dọn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và người dân đã kịp thời có mặt để hỗ trợ chủ xe tải thu dọn bình gas bị rơi vãi.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

P.T