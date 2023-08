Các địa phương Nghi Xuân ra quân giải tỏa hành lang ATGT

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT- TT) Công an huyện Đức Thọ vừa chủ trì phối hợp với Đội CSGT đường sắt, Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh, Công an xã Hòa Lạc và Hạt Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn cung đường Đức Lạc.