Can Lộc xử phạt 11 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Trong tuần đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CSGT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý 11 trường hợp tài xế vi phạm.

Sau tuần đầu ra quân, CSGT Công an huyện Can Lộc đã xử lý 11 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15/12/2021 đến nay, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và tước bằng lái có thời hạn đối với 11 lái xe ô tô, mô tô vi phạm nồng độ cồn, tổng mức phạt hơn 50 triệu đồng.

Lực lượng CSGT kiểm tra trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, lực lượng cũng tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, chở người quá quy định, không có giấy phép lái xe với tổng mức phạt hơn 80 triệu đồng.

Đặc biệt, trong đêm 22/12/2021, Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Can Lộc đã xử lý 12 trường hợp, gồm: lái xe vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở người quá quy định; phạt tiền hơn 20 triệu triệu đồng. Trong đó, xử lý 1 lái xe ô tô, 2 mô tô vi phạm nồng độ cồn với tổng mức phạt 16,5 triệu đồng.

Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc ra quân trong đêm 22/12.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Can Lộc đã lập hơn 1.000 biên bản vi phạm các quy định về an toàn giao thông, thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Anh Thư - Minh Đông