Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke ở Đức Thọ

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC của các cơ sở ở Đức Thọ (Hà Tĩnh); yêu cầu khẩn trương khắc phục các lỗi vi phạm, thực hiện nghiêm các quy định nhằm đảm bảo an toàn PCCC.

Sáng nay (14/9), Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn và kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC, hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động CNCH tại Công an xã Tùng Ảnh, Công an thị trấn Đức Thọ.

Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hoa Cỏ May (thị trấn Đức Thọ), đoàn đã kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC như: hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC; hệ thống điện, hệ thống cấp nước; lối thoát hiểm; hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống cháy bất ngờ xảy ra. (Ảnh: Đoàn kiểm tra thao tác sử dụng thiết bị PCCC của chủ cơ sở kinh doanh).

Qua kiểm tra cho thấy, chủ cơ sở đã thực hiện tương đối tốt các trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH; thành lập, duy trì hoạt động của đội PCCC và CNCH cơ sở; ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về PCCC và CNCH; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về PCCC và CNCH; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH; huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH ...

Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC của các cơ sở; yêu cầu các cơ sở khẩn trương khắc phục các lỗi vi phạm, những tồn tại đã chỉ ra; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC. Đặc biệt, người đứng đầu cơ sở thường xuyên thực hiện đầy đủ trách nhiệm về PCCC theo đúng quy định (Ảnh: Đoàn kiểm tra hệ thống báo cháy tại các phòng hát).

Tiếp đó, Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC và hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động CNCH của Công an xã Tùng Ảnh...

... kiểm tra điểm chữa cháy công cộng tại khu dân cư thôn Đông Thái (xã Tùng Ảnh).

Đoàn cũng đề nghị Công an thị trấn Đức Thọ thường xuyên bổ sung và cập nhật các văn bản có liên quan vào hồ sơ theo dõi, hoạt động PCCC và hồ sơ theo dõi, hoạt động CNCH của cơ sở theo đúng quy định.

Tin liên quan: Hà Tĩnh tập trung kiểm tra công tác PCCC ở các địa bàn trọng điểm Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra cấp tỉnh do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn để tiến hành thanh, kiểm tra công tác PCCC tại các sơ sở sản xuất - kinh doanh và dịch vụ.

Thùy Dương