“Chặt đứt” đường dây vận chuyển 60kg ma túy tổng hợp, 240.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng an ninh tỉnh Bôlykhămxay (Lào) vừa bắt 4 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 60kg ma túy đá, 240.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật (2 đối tượng nữ là Tồng Xồng và Mo Vàng)

Trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phát hiện có một đường dây đang chuẩn bị vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến biên giới Việt - Lào đi vào Việt Nam để sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và lực lượng An ninh tỉnh Bôlykhămxay tiến hành theo dõi, nắm bắt phương thức, quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây nói trên để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian theo dõi, đến 17 giờ ngày 18/3/2020, tại thị trấn Pakxan, huyện Pakxan (Bôlykhămxay), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với An ninh tỉnh Bôlykhămxay tổ chức mật phục bắt quả tang 4 đối tượng người Lào đang sử dụng 2 xe ô tô bán tải đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo tuyến Quốc lộ 13 đi từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Các đối tượng gồm: Dình Dàng (SN 1983, trú tại bản Nọng Pha Nha, quận Xay Tha Ni, TP Viêng Chăn); May Xồng (SN 1993, ở bản Phôn Khăm, huyện Xay Chăm Phon); Tồng Xồng (SN 1990, trú tại bản Thong Na My, huyện Pak Ka Đing); Mo Vàng (SN 2001, trú tại bản Phôn Mương, huyện Viêng Thong, tỉnh Bôlykhămxay).

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 60kg ma túy tổng hợp, 240.000 viên hồng phiến cùng một số tang vật liên quan đến vụ án.

Vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng An ninh tỉnh Bôlykhămxay xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Hùng – Sỹ Quý