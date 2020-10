Chia sẻ thông tin bịa đặt lên facebook, một trường hợp bị phạt 5 triệu đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với N.P.N (SN 1997, quê quán Sơn Lễ, Hương Sơn) về việc chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.

N.P.N tại cơ quan công an

Trước đó vào khoảng 11 giờ, ngày 24/9/2020, N.P.N đã sử dụng tài khoản của cá nhân trên Facebook Phuong Nam, đăng hình ảnh về 1 thanh niên trong tư thế bị còng tay vào xe mô tô, ảnh chụp 1 con chó, kèm theo nội dung: “Sau thời gian theo giõi...chúng tôi đã bắt được tên trộm chó ở ngã ba nầm”.

Sau khi đăng nội dung và hình ảnh trên đã có 187 lượt like, 1 lượt chia sẻ, 95 bình luận gây dư luận trái chiều.

Trước tình hình trên, Công an huyện Hương Sơn đã kiểm tra, xác minh, kết quả cho thấy: trên địa bàn của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) không có cơ quan chức năng hay tổ chức cá nhân nào bắt giữ đối tượng trộm chó như thông tin Facebook Phuong Nam đăng tải.

Thông tin bịa đặt mà tài khoản Phương Nam chia sẻ trên mạng xã hội Facebook

Phát hiện hành vi đưa thông tin trên lên Facebook của N.P.N là thông tin bịa đặt, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành triệu tập N.P.N để làm việc.

Qua làm việc, N.P.N đã thừa nhận tài khoản Facebook Phuong Nam là của mình quản trị và sử dụng để thực hiện hành vi đăng tải thông tin bịa đặt vào ngày 24/9/2020; mục đích đăng các thông tin là để đùa vui nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội.

Quyết định xử phạt của Công an tỉnh

Trước hành vi cố tình đưa tin sai sự thật về tình hình ANTT (bắt được đối tượng trộm chó) và chức năng nhiệm vụ của cơ quan Công an trong công tác phòng chống tội phạm, làm ảnh hưởng xấu đến dư luận trong quần chúng Nhân dân, Công an huyện Hương Sơn đã tham mưu cho Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.P.N.

Thanh Thúy