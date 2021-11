Chủ quán karaoke liên quan đến dịch COVID-19 ở Nghi Xuân bị phạt gần 28 triệu đồng

Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và một số lĩnh vực khác, ông Hà Văn Toản (SN 1963 - chủ quán karaoke An Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị xử phạt 27,5 triệu đồng.

Quán karaoke An Hồng tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân.

Ngày 15/11/2021, UBND huyện Nghi Xuân ra Quyết định số 4598/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Văn Toản trong lĩnh vực y tế; văn hóa và quảng cáo; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trước đó, vào khoảng 1h35 phút ngày 3/11/2021, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra hoạt động tại cơ sở kinh doanh karaoke An Hồng (tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An) do ông Hà Văn Toản làm chủ.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở vi phạm một số quy định như: không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài thời gian quy định từ 8 giờ đến 24 giờ hằng ngày; để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Từ ngày 1/11/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 15 ca liên quan đến cơ sở kinh doanh karaoke An Hồng.

Theo quyết định, ông Hà Văn Toản bị xử phạt hành chính với tổng tiền phạt là 27,5 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

Phạt tiền 12,5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày; phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi để người khác lợi dụng sử dụng chất ma tuý trong khu vực mình quản lý.

Ngoài ra, cơ sở này phải nộp lại số tiền kinh doanh ngoài thời gian cho phép là 1,8 triệu đồng.

Hoài Nam