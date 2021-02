Công an Can Lộc bắt quả tang 4 đối tượng “giật liêng” ăn tiền!

(Baohatinh.vn) - Cả 4 đối tượng đang say sưa “giật liêng” ăn tiền tại thôn Đông Nam, xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) thì bị lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang.