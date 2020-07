Công an Can Lộc truy tìm chủ tài khoản facebook đưa tin xuyên tạc về một cô gái mất tích

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang phối hợp ngành chức năng xác minh, truy tìm chủ tài khoản facebook có tên “Sy Tin Tran” để làm rõ về hành vi xuyên tạc, vu khống tổ chức nhà nước.

Video: Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc nói về hành vi vu khống của chủ tài khoản Facebook Sy Tin Tran.

Khoảng 13h30" ngày 20/7, trên tài khoản Facebook “Sy Tin Tran” đăng tải dòng thông tin về cô gái tên Khánh Ly (facebook Ly Khanh), quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã lên đồn công an sau đó về nhà và mất tích.

Nội dung mà chủ tài khoản facebook “Sy Tin Tran” đưa tin việc cô gái tên Khánh Ly lên đồn Công an Can Lộc làm việc là do liên quan đến các vấn đề đăng tải trên mạng, sau đó về nhà và mất tích. Với những dòng thông tin sai sự thật, chủ tài khoản facebook “Sy Tin Tran” đã cố ý để người đọc hiểu sai, gán ghép lực lượng chức năng vào tình huống không có thực trên địa bàn.

Facebook “Sy Tin Tran” đăng tải những dòng thông tin bịa đặt, vu khống ngành công an.

Sau khi chủ tài khoản Facebook “Sy Tin Tran” đăng tải những thông tin trên thì đồng loạt một số tài khoản khác như: Nông Dân TV, Sơn Phêrô... nhanh chóng đăng lại, còn vu khống Công an huyện Can Lộc đánh đập cô gái có tên Khánh Ly.

Những thông tin vu khống, bịa đặt trên một số tài khoản facebook

Sáng nay (21/7), trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh, Thượng tá Dương Anh Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết: "Thời gian qua, Công an huyện cũng như công an các xã, thị trấn trên địa bàn không triệu tập một trường hợp nào liên quan đến an ninh mạng và cũng không làm việc với cô gái nào tên là Khánh Ly. Công an huyện cũng đã xác minh trên địa bàn không có cô gái nào tên Khánh Ly như trên Facebook “Sy Tin Tran” đăng tin”.

Qua xác minh, có thể thấy những nội dung facebook “Sy Tin Tran” đưa tin là xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ lực lượng Công an huyện Can Lộc. Đây là những thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự ngành công an.

Trụ sở Công an huyện Can Lộc

"Hiện chúng tôi đang tập trung phối hợp các ngành chức năng xác minh, điều tra chủ tài khoản facebook có tên “Sy Tin Tran” để có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Theo nguồn tin chúng tôi nắm được, chủ tài khoản facebook này đang sinh sống trên địa bàn cách huyện Can Lộc không xa”, Thượng tá Dương Anh Hùng cho biết thêm.

Hồng Lộc