Công an Hà Tĩnh cảnh báo thủ đoạn cho vay trực tuyến qua app

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bảo Minh Hoàng (SN 1990, trú tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.