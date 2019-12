Công an Hà Tĩnh đánh mạnh tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo nổ

Dịp Tết Nguyên đán đang đến gần kéo theo hoạt động của các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Trần Hậu Sơn và 13,8 kg pháo bị lực lượng Công an huyện Thạch Hà bắt giữ vào ngày 8/12.

Mới đây, vào 4h30p ngày 8/12/2019, tại thôn La Xá, xã Thạch Lâm, Thạch Hà, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế - ma túy (Công an huyện Thạch Hà) đã phát hiện, bắt quả tang Trần Hậu Sơn có hành vi tàng trữ 10 bánh pháo (mỗi bánh 36 quả) có khối lượng 13,8 kg. Đối tượng khai nhận mua số pháo trên về quê ở xã Nam Hương (Thạch Hà) để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 vụ/5 đối tượng và tiến hành xử lý hành chính về hành vi “tàng trữ hàng cấm”, thu giữ 32,4 kg pháo.

Tiếp đó, 11 giờ 40 phút, ngày 18/12/2019, tại thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội, Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Công đang có hành vi tàng trữ pháo trái phép, thu giữ 21 hộp pháo có tổng khối lượng 28,4kg. Công khai nhận mua số pháo nói trên của một người đàn ông (không rõ danh tính) ở huyện Cẩm Xuyên về để bán kiếm lời.

Cơ quan cảnh sát điều tra làm việc với Phạm Thúy Liễu...

Từ đầu năm đến nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 32 đối tượng với khối lượng 950,8 kg pháo; nhiều nhất là tại TX. Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên. Đặc biệt, trong đợt cao điểm từ 1/11 đến 11/12, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ, 29 đối tượng, thu giữ 890,8 kg pháo.

Trong đó, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phá chuyên án “khủng” buôn bán, vận chuyển gần 5,5 tạ pháo từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh vào tối 10/11/2019. Theo đó, bắt giữ đối tượng Phạm Thúy Liễu (SN 1981, trú tại thôn 1, xã Cẩm Lĩnh) cùng Thái Văn Vượng (SN 1989, trú tại thôn 6, xã Cẩm Lĩnh) mua pháo của đối tượng khác ở Quảng Ninh để về bán kiếm lời.

Đây cũng được coi là vụ án trọng điểm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép tại Hà Tĩnh trong thời gian qua. Số lượng pháo này nếu không được phát hiện sẽ rất nguy hiểm cho xã hội.

Đại úy Phạm Đình Sang - Phó đội trưởng Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Công an tỉnh) cho biết: “Đặc điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo ngày càng tinh vi, phức tạp về thành phần, độ tuổi, thời gian... gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng. Các đối tượng cất giấu pháo ở nhiều vị trí khác nhau, trộn lẫn hàng hóa hoặc mua hàng một nơi nhưng lại nhận tiền nơi khác. Ngoài ra, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng mua pháo vào nhiều thời điểm trong năm để bán vào dịp cuối năm nhằm kiếm lời".

Trần Thị Hoài và gần 60 kg pháo tàng trữ tại nhà để bán dần trong dịp tết bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang

Để hạn chế thấp nhất việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, Công an Hà Tĩnh tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện; đẩy mạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát; phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo.

Mới đây, ngày 17/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 15 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020. Theo đó, các địa phương, đơn vị cần kịp thời tổ chức cho người dân ký cam kết không sử dụng, mua bán pháo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các địa phương, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Từ trái sang: Nguyễn Đình Thái và Nguyễn Văn Cường cùng tang vật bị thu giữ tại Công an TX. Hồng Lĩnh. Ảnh Ngọc Anh

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý. Đây là thời điểm nạn buôn bán, vận chuyển pháo trái phép gia tăng, nhất là trên các tuyến giao thông đường bộ. Vì vậy, các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng hộ dân nói không với buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ, kết hợp với việc phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn.

Thùy Dương