Công an Hương Sơn 3 ngày bắt 4 đối tượng tàng trữ ma túy

Trong 3 ngày (từ ngày 31/10 đến 2/11/2022), Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt quả tang 3 vụ, 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bước đầu khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng.

Đối tượng Trần Văn Thành tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 31/10/2022, tại khu vực quốc lộ 8A thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an thị trấn Tây Sơn bắt quả tang Trần Văn Thành (SN 1985, trú tại thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4 viên hồng phiến, khối lượng 0,3636 gam và một số tang vật có liên quan. Theo lời khai ban đầu, Thành mua số ma túy trên về để sử dụng.

Đối tượng Nghiêm Anh Hoàn tại Công an huyện Hương Sơn

Tiếp đó, khoảng 7 giờ ngày 1/11/2022 tại tổ dân phố 6 thị trấn Phố Châu, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an thị trấn Phố Châu, Công an xã Sơn Trường bắt quả tang Nghiêm Anh Hoàn (SN 1990, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 0,1688 gam heroin.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Thành và Nghiêm Anh Hoàn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nằm trong kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy, qua công tác tuần tra, kiểm soát, ngày 2/11/2022, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Long tiến hành tuần tra trên địa bàn. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại quốc lộ 8A thuộc thôn 3, xã Sơn Long, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Minh Đồng (SN 1972, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 0,3809 gam heroin.

Đối tượng Nguyễn Viết Hưng (trái) và Nguyễn Minh Đồng tại Công an huyện Hương Sơn

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, tiến hành mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Viết Hưng (SN 1991, trú tại thôn 1, xã Sơn Long), thu giữ 2,5268 gam heroin.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương