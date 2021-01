Công an huyện Can Lộc bắt 4 đối tượng thực hiện 17 vụ trộm hơn 2,5 tạ chó

Chỉ tính trong 2 ngày: 22 - 23/1/2021, ổ nhóm này đã thực hiện 17 vụ trộm chó trên địa bàn Hà Tĩnh với tổng trọng lượng trên 250 kg.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Sau nhiều tháng tập trung đấu tranh, vào hồi 21 giờ, ngày 23/1/2021, các mũi trinh sát của Công an huyện Can Lộc đã bao vây, chốt chặn ở các điểm trên tuyến tỉnh lộ 548, thuộc địa phận TT Nghèn (Can Lộc) bắt quả tang Lê Văn Nhi (SN 1994, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang trên đường đưa 4 con chó là tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.

Đáng nói, khi thấy hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Nhi đã tăng ga, tông thẳng vào tổ công tác CSGT (thuộc lực lượng phối hợp phá án) khiến một cán bộ bị thương ở chân. Các trinh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Nhi.

Số chó thu được tại nhà Trần Quốc Công

Cùng lúc đó, các mũi trinh sát còn lại đồng loạt tấn công, bắt giữ các đầu mối trong ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp, gồm: Trần Quốc Công (SN 1987, trú tại xã Yên Hồ, Đức Thọ), Nguyễn Đình Giáp (SN 1994, trú tại khối 2, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An) và Trần Xuân Phú (SN 1974) trú xã Vượng Lộc, Can Lộc) - đối tượng tiêu thụ chó.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Quốc Công, lực lượng công an thu giữ 2 kích điện, 2 súng tự chế bắn điện và một số công cụ khác phục vụ hoạt động trộm chó. Tại nhà Trần Xuân Phú, Công an thu giữ 13 con chó, tổng khối lượng 179,2kg và 8 viên hồng phiến.

Quá trình khám xét, ban đầu Công tìm cách cố thủ trong nhà, liều lĩnh sử dụng kiếm đe doạ lực lượng Công an hòng trốn chạy. Trước sự manh động, chống trả quyết liệt của đối tượng, tổ công tác đã phải dùng súng bắn chỉ thiên và bắn đạn hơi cay vào nhà đối tượng để trấn áp và khống chế, bắt giữ.

Các dụng cụ sử dụng bắt trộm chó.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: các đối tượng đã lợi dụng thời điểm chập tối, sử dụng xe máy mang BKS giả di chuyển, lùng sục trên khắp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An để dùng súng tự chế gắn với dụng cụ có điện áp cao bắn điện làm tê liệt “con mồi”, lấy dây chun buộc mõm chó lại rồi tẩu thoát.

Chỉ tính riêng trong 2 ngày: 22 - 23/1, ổ nhóm này đã thực hiện 17 vụ trộm trên địa bàn huyện Can Lộc, TP Hà Tĩnh và Thạch Hà, trộm 17 con chó với tổng khối lượng trên 250kg.

Mở rộng điều tra, Công khai nhận mình chính là đối tượng dùng súng bắn điện thực hiện vụ trộm cắp chó vào ngày 15/12/2020 tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh (vụ việc này trước đó đã được Báo Hà Tĩnh đưa tin, camera an ninh của gia đình bị hại có ghi lại hình ảnh của đối tượng).

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Cao Trang