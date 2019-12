Công an Thạch Hà bắt giữ 10 ngàn bao thuốc lá lậu trên đường từ Quảng Trị ra Hà Nội

Sáng sớm nay (8/12), Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển 10 ngàn bao thuốc lá lậu trên đường từ Quảng Trị ra Hà Nội.

Số thuốc lá lậu được giấu kỹ dưới thùng xe ô tô

Vào khoảng 5 giờ ngày 8/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh đoạn qua địa bàn xã Thạch Lâm (Thạch Hà), Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy (Công an huyện Thạch Hà) đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 49C - 19055 do Vũ Ngọc Hoàn (SN 1982, ở huyện Lộc An - Lâm Đồng) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới thùng xe ô tô có 20 thùng các-tông, mỗi thùng đựng 50 cây thuốc lá nhãn hiệu HERO, không có giấy tờ liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật

Theo khai nhận của lái xe Vũ Ngọc Hoàn, số hàng trên được một chủ hàng ở TP Đông Hà (Quảng Trị) thuê chở từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ với tiền công 3 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Thạch Hà đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Hùng Cường