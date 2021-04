Công an Thạch Hà xử lý 35 trường hợp xe vi phạm quá tải, quá khổ

Sau 2 tuần ra quân thực hiện theo chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo phương tiện, Đội CSGT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý 35 trường hợp vi phạm.

Công an huyện Thạch Hà tăng cường tuần tra, kiểm soát xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên tuyến QL15B đoạn qua ngã ba Khe Giao, xã Ngọc Sơn.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo thành thùng trên đường bộ, từ ngày 1/4 đến nay, Đội CSGT Công an huyện Thạch Hà đã bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tập trung xử lý trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, khu vực tập trung các mỏ khai thác đất, đá, bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Lực lượng chức năng thao tác thiết bị cân tải trọng xe tải.

Sau hơn hai tuần triển khai chuyên đề, Đội CSGT Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, lập biên bản xử phạt gần 100 triệu đồng với 35 trường hợp vi phạm xe chở hàng vượt quá tải trọng, chở hàng vượt quá chiều cao, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

Trong đó, nhiều phương tiện chở quá tải từ 50 - 100% khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT Công an huyện Thạch Hà lập biên bản xử lý vi phạm.

Sau khi xử lý vi phạm vượt quá tải trọng, lực lượng chức năng của Thạch Hà cũng giám sát việc hạ tải, tháo dỡ đối với những phương tiện cơi nới thành thùng xe.

Lê Tuấn - Thúy Quỳnh