Công an TX Hồng Lĩnh xử phạt thiếu niên “bốc đầu” xe máy trên đường đô thị

Công an TX Hồng Lĩnh vừa lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với L.V.D. (SN 2005, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khi có hành vi điều khiển xe máy chở quá số người quy định và “bốc đầu” phương tiện.

L.V.D. điều khiển mô tô chở theo 2 người khác và có hành vi “bốc đầu” phương tiện gây mất ATGT. Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội facebook.

Ngày 29/7/2022, Công an TX Hồng Lĩnh nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc mạng xã hội facebook đăng 1 clip với nội dung 3 thanh thiếu niên điều khiển xe máy tham gia giao thông có hành vi “bốc đầu” trên đoạn đường Trần Phú (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) nên đã thành lập tổ công tác để xác minh, xử lý theo quy định.

Công an TX Hồng Lĩnh mời 3 thanh thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự ATGT lên làm việc.

Theo đó, Công an TX Hồng Lĩnh làm rõ L.V.D (SN 2005, trú tại huyện Can Lộc) là người điều khiển xe máy có hành động “bốc đầu”, chở theo B.C.P (SN 2005, trú tại huyện Đức Thọ) và H.A.N (SN 2005, trú tại huyện Can Lộc).

Quá trình làm việc, L.V.D đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình, nhận thức được hành động đó là rất nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. D hứa sẽ không tái phạm các hành vi tương tự.

Công an mời L.V.D lên làm rõ hành vi vi phạm cùng với sự chứng kiến từ gia đình.

Công an TX Hồng Lĩnh đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính L.V.D với tổng số tiền 6,5 triệu đồng và giao trách nhiệm gia đình quản lý, theo dõi, không để tái phạm.

Thời gian qua, trên địa bàn TX Hồng Lĩnh còn xảy ra tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, tháo hoặc cố tình che biển kiểm soát để đối phó lực lượng chức năng, gây mất trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Trước tình hình này, Công an TX Hồng Lĩnh thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 25 trường hợp, phạt tiền gần 30 triệu đồng.

Nam Giang