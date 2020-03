Công an xã miền núi Hà Tĩnh phạt người dân điều khiển xe máy không đeo khẩu trang

Trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Hương Lâm (Hương Khê, Hà Tĩnh) phát hiện một người không đeo khẩu trang nên nhắc nhở và xử phạt hành chính.

Công an xã Hương Lâm lập biên bản xử phạt anh Đ. N. N. do không đeo khẩu trang khi điều khiển xe máy trên đường (ảnh do đơn vị cung cấp).

Trung úy Lê Bảo Trung – Phó Trưởng Công an xã Hương Lâm cho biết: Vào khoảng 8h sáng 30/3, tổ công tác Công an xã Hương Lâm làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, khi đến tuyến đường huyện lộ 5, đoạn chạy qua thôn 7 thì phát hiện anh Đ. N. N. (SN 1976, trú xóm 3, xã Hương Lâm) điều khiển xe máy nhưng không đeo khẩu trang.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuyên truyền và lập biên bản xử phạt 200.000 đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang ra đường theo quy định tại Nghị định 176 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nhận biên bản xử phạt, anh N. đồng ý và vui vẻ chấp hành.

Cũng theo trung úy Trung, hiện trên địa bàn mọi người dân chấp hành tốt việc phòng chống dịch, các quán hàng đã đóng cửa, người dân ít ra đường hơn. Những người ra đường có đeo khẩu trang chưa đúng cách đã được nhắc nhở, hướng dẫn.

