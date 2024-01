Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại nhà số 4 phố Hàng Lược, Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 5/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 về vụ cháy tại nhà số 4 phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Công điện gửi: Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu: Hồi 4 giờ 39 phút ngày 15/1/2024 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 4 phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội làm 4 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau: Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 4 giờ 39 phút ngày 15/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà số 4 phố Hàng Lược, xác định có người mắc kẹt trong đám cháy. Đơn vị đã điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng, xe chở phương tiện cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cùng lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác cứu nạn.

Ngôi nhà bị cháy có dạng nhà ống, diện tích khoảng 20 m2/tầng, chiều rộng mặt tiền khoảng 2 m, cao 4 tầng và gác lửng áp mái (tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở), trong nhà có 1 cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa sổ kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh. Cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo khu dân cư trên địa bàn phường Hàng Mã.

Quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 4 người đã tử vong trong đám cháy (2 người lớn, 2 trẻ em, nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều); 1 người trong nhà thoát nạn qua ban công tầng 4 và thoát qua ban công nhà bên cạnh là chị N.M.H, sinh năm 1988 (là con của ông N.Đ.H, chủ hộ gia đình) và được lực lượng cứu hộ tiếp cận đưa xuống dưới an toàn qua ban công nhà bên cạnh.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: N.Đ.H, sinh năm 1954; chủ hộ gia đình; Đ.T.H, sinh năm 1961; N.B.T.T, sinh năm 2014; N.B.H.P, sinh năm 2017.

Theo UBND phường Hàng Mã, ngôi nhà này đã tham gia Tổ liên gia Phòng cháy chữa cháy và đã tổ chức thực tập phương án phòng cháy. Thành viên trong gia đình đã tham gia tuyên truyền về PCCC do UBND phường tổ chức và kiểm tra sơ bộ tại hiện trường nhà số 4 đã trang bị nút ấn báo cháy kết nối tổ liên gia và bình chữa cháy xách tay.

Hiện tại, các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Theo Báo Tin tức