Đảm bảo an ninh, an toàn bảng điện tử quảng cáo bằng LED ở Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh cho hay, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xuất hiện tình trạng các bảng điện tử quảng cáo thiết kế bằng LED của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm nhập thay đổi nội dung phản cảm.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã phát hiện tình trạng bảng điện tử quảng cáo LED của các cá nhân, tổ chức trên một số địa bàn thuộc các địa phương trên cả nước bị thay đổi nội dung hiển thị.

Theo Công an Hà Tĩnh, nguyên nhân dẫn đến việc các bảng điện tử quảng cáo thiết kế bằng LED bị các đối tượng lợi dụng điểm yếu bảo mật là: các bảng điện tử LED bị thay đổi nội dung thường là các bảng LED cũ, không rõ nguồn gốc, thường cho phép quản lý thông qua wifi hoặc sử dụng mật khẩu bảo mật wifi mặc định dễ đoán; các ứng dụng trên điện thoại cho phép chỉnh sửa nội dung bảng điện tử LED ngay trên thiết bị di động chỉ cần kết nối Wifi của bảng LED, phổ biến nhất là “Led Art”; việc chia sẻ rộng rãi cách thức thực hiện hành vi tràn lan trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận các bạn trẻ về hành vi sai trái này.

Việc các bảng điện tử quảng cáo chạy LED bị tồn tại điểm yếu bảo mật thay đổi nội dung hiển thị tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng xấu xâm nhập hệ thống, xâm phạm quyền riêng tư của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; gây mất uy tín đối với cơ quan, tổ chức Nhà nước; tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng đăng tải các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước.

Từ tình hình trên, để đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại địa phương, Tiểu ban An toàn - an ninh mạng tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh quan tâm quán triệt, phối hợp kiểm tra, rà soát lại mật khẩu wifi bảng điện tử quảng cáo thiết kế bằng LED của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc đang sử dụng, thay đổi mật khẩu khác có tính bảo mật cao; khuyến nghị tắt chế độ tự phát wifi để tránh truy nhập trái phép; trong trường hợp cần thiết, có thể thiết lập bảng LED bằng kết nối có dây.

Tổ chức tuyên truyên nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, đặc biệt là tuyên truyên đối tượng là học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Khi phát hiện tình trạng bảng điện tử quảng cáo chạy bằng LED bị thay đổi nội dung hiển thị cần ghi nhận lại, thay đổi nội dung sau khi phát hiện, đồng thời cung cấp thông tin vụ việc cho các cơ quan chức năng giải quyết...

