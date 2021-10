Đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu: thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu về công tác đảm bảo TTATGT, gắn đảm bảo TTATGT với phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Chiều 15/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị trực tuyến về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo Sở GTVT và Công an tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình TTATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục có chuyển biến tốt, TNGT tiếp tục được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Toàn quốc xảy ra 8.161 vụ TNGT, làm chết 4.175 người, bị thương 5.645 người. So với cùng kỳ, số vụ TNGT giảm 2.527 vụ, số người chết giảm 817 người, số người bị thương giảm 2.237 người.

Nguyên nhân dẫn tới TNGT chủ yếu do: người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; chuyển hướng không chú ý; vượt xe sai quy định; vi phạm tốc độ xe chạy; sử dụng rượu bia; người đi bộ sang đường không đúng quy định…

Các đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn 9 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã xử lý 2.272.564 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 2.176 tỷ 936 triệu đồng, tước 200.749 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 375.706 phương tiện các loại.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch của Hà Tĩnh kiểm tra phương tiện di chuyển vào địa bàn.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Năm ATGT 2021, đồng thời tiếp tục ưu tiên đôn đốc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp tham gia giao thông an toàn trong điều kiện bệnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các đề án về ATGT; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe; rà soát hướng dẫn, kế hoạch hoạt động giao thông, vận tải liên tỉnh, lưu thông hàng hóa, bảo đảm liên tục chuỗi cung ứng sản xuất thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19...

Tại hội nghị, các bộ, ban, ngành và các địa phương đã báo cáo công tác đảm bảo TTATGT của đơn vị, địa phương, cũng như kiến nghị các giải pháp về công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới.

Tại Hà Tĩnh, trong 9 tháng năm 2021 đã xảy ra 78 vụ TNGT, làm chết 68 người, bị thương 26 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 11 vụ (-12,4%), giảm 11 người chết (-13,9%), giảm 12 người bị thương (-32%). Lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện lập biên bản 23.240 trường hợp vi phạm, xử phạt 21.500 trường hợp; nộp kho bạc nhà nước 27,5 tỷ đồng; tạm giữ: 3.145 phương tiện các loại; tước GPLX có thời hạn 2.935 trường hợp; xử lý và nhắc nhở, tuyên truyền 390 trường hợp học sinh vi phạm ATGT. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ... Cơ quan điều tra cấp huyện đã tiến hành khởi tố 42 vụ/39 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. VKS cấp huyện đã truy tố 36 vụ/37 bị can. TAND hai cấp đưa ra xét xử 52 vụ/53 bị cáo; phạt tù có thời hạn 14 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 32 bị cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh nhìn nhận, trong 9 tháng năm 2021, việc đảm bảo ATGT đạt được nhiều kết quả tích cực. TNGT giảm mạnh do nguyên nhân khác quan là từ tháng 7 đến nay, việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19 đã làm giảm mật độ giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, làm chết nhiều người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, từ nay đến cuối năm, dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát, kinh tế - xã hội sẽ từng bước được phục hồi và tăng trưởng trở lại, hoạt động giao thông, vận tải sẽ dần quay lại, đặt ra những thách thức với việc đảm bảo TTATGT. Vì vậy, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương cần chú trọng các biện pháp đảm bảo TTATGT, phải đạt mục tiêu giảm TNGT như kế hoạch đề ra, đặc biệt là phải kiềm chế TNGT nghiêm trọng.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền trực tuyến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

Các lực lượng từ Trung ương tới địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, đặc biệt các chuyên đề về xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý, vi phạm quy định về tải trọng, chạy quá tốc độ; có phương án đấu tranh phòng chống, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép; cương quyết trấn áp hành vi chống người thi hành công vụ; tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, việc xếp dỡ hàng hóa tại các cảng, bến bãi, kho hàng, khẩn trương lắp đặt các trạm cân xe tự động trên toàn quốc, nhất là trên các quốc lộ trọng điểm, các tuyến kết nối với cảng biển, khu công nghiệp, mỏ vật liệu xây dựng.

Ngành GTVT nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng kiểm phương tiện; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát và điều hành giao thông; ưu tiên việc xử lý khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT...

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Dù TNGT ở Hà Tĩnh giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, việc giảm này chưa bền vững khi số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương vẫn ở mức cao, nhất là vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng.

Để triển khai tốt công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các địa phương nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên quan tâm, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo TTATGT, gắn với phòng chống dịch COVID-19 để triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các địa phương, đơn vị, lực lượng chuyên trách tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật ATGT cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là với học sinh, thanh thiếu niên.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuần tra lưu động, khép kín địa bàn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa. Tập trung kiểm tra xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá tải trọng, phương tiện vận tải hàng hóa không có phù hiệu kinh doanh vận tải, xe quá hạn đăng kiểm, quá niên hạn sử dụng... Tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT.

Văn Đức