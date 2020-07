Đi qua nhà hàng xóm, tiện tay... dắt trộm xe máy !

Đối tượng Trần Văn Mỹ (SN 1985, trú tại thôn Cự Lâm, xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Trần Văn Mỹ và tang vật vụ trộm

Trước đó, sáng 30/6/2020, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Anh (thôn Cự Lâm, xã Vượng Lộc) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy BKS: 37B2 - 699.53 (trị giá khoảng 13 triệu đồng) dựng ở sân nhà ông Trần Tịnh (ông của Trần Văn Anh) ở cùng thôn.

Sau một thời gian ngắn tiến hành điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm vụ trộm chính là Trần Văn Mỹ.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ đã khai nhận: vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 27/6, lúc đi qua nhà ông Trần Tịnh, thấy chiếc xe máy dựng ở sân nhà, chìa khoá vẫn cắm ở cổ xe nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng buổi trưa vắng vẻ, ít người qua lại, Mỹ đã lén lút đột nhập vào sân nhà ông Tịnh lấy trộm chiếc xe máy rồi nhanh chóng chạy ra huyện Nghi Xuân tìm nơi tiêu thụ.

Tại đây, Mỹ đã bán chiếc xe với giá 1,4 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Được biết, Trần Văn Mỹ là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn, đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, thường xuyên đi khỏi địa phương không rõ lý do.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã thu hồi được chiếc xe máy, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Mỹ về hành vi trộm cắp tài sản.

Cao Trang