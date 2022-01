Đức Thọ: 2 xe máy đâm trực diện, 1 người tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h20 phút ngày 25/1 tại tuyến đường đê thôn Ngõ Lối, xã Trường Sơn (Đức Thọ - Hà Tĩnh) làm 1 người tử vong tại chỗ và 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 38V1-0137 do ông L.V.C. (SN 1959 thường trú ở thôn Bến Đền, xã Trường Sơn) điều khiển và xe máy mang biển kiểm soát 37M1-879.81 do chị P.T.N (SN 1993) điều khiển chở theo cháu là N.U (SN 2001, quê ở xã Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An) đi ngược chiều đã đâm trực diện vào nhau.

Sau cú va chạm mạnh, ông L.V.C. bị tử vong tại chỗ, còn chị P.T.N và cháu N.U đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Trường Sơn và Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xuân Sang