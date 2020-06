Gây án ở Hưng Yên rồi lẩn trốn, về Hà Tĩnh thì bị bắt

Sau khi liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh cơ quan chức năng, Nguyễn Quang Lực (SN 1994, trú tại xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bị bắt khi vừa trở về quê nhà.

Nguyễn Quang Lực tại cơ quan công an

Công an xã Sơn Kim 2 và Công an thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) vừa phối hợp bắt giữ Nguyễn Quang Lực (SN 1994, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây) - đối tượng bị Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.­­­

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 7/3/2020, tại xưởng CNC của Công ty Huyndai Aluminum Vina thuộc khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm (Hưng Yên), do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Quang Lực dùng 1 thanh kim loại vụt liên tiếp vào người anh Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1998, trú tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Hậu quả, anh Quỳnh bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 9%. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lực đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm đã củng cố hồ sơ, tài liệu, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Quang Lực.

Trong quá trình lẩn trốn, Lực đã liên tục thay đổi chỗ ở như đi Hà Nội, Bắc Giang xin việc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng… Tuy nhiên, khi vừa trở về thăm nhà tại xã Sơn Tây thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Hương Sơn đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an huyện Văn Lâm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương