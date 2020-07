Hà Tĩnh: 2 nhóm thanh niên “thanh toán” nhau, 1 người đi đường bị chém nhầm

Có mâu thuẫn từ trước nên khi phát hiện nhóm thanh niên ở xã Kỳ Hà lên hát karaoke ở phường Hưng Trí, nhóm của Trương Thế Toàn (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chặn đánh nhưng chém nhầm một người đi đường.

6 đối tượng: Toàn, Hải, Khánh, Đông, Kỳ, Lực và hung khí tại cơ quan Công an huyện Kỳ Anh

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 2/7, anh Nguyễn Xuân Duy (sinh năm 1999, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe máy một mình đi từ đường Nguyễn Thị Bích Châu về hướng xã Kỳ Hải thì bị một nhóm đối tượng đi trên 1 xe ô tô và 3 - 4 xe máy đuổi theo, chặn ép xe về bên phải đường.

Sau đó, các đối tượng sử dụng kiếm, gậy sắt, gậy gỗ chém, đánh vào vùng đầu, vùng lưng, vùng mặt của anh Duy.

Hậu quả, anh Duy bị gãy xương bàn tay trái, vết thương ở đỉnh đầu dài 6 cm, sâu 0,5 cm, khâu 4 mũi; ngón tay trái bị rách 3cm, sâu 0,5 cm, khâu 3 mũi…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp Công an xã Kỳ Hải tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu và truy xét các đối tượng có liên quan.

Qua điều tra đã xác định, vào đêm 30/6, Trương Thế Toàn (SN 1998) đi chơi tại xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trú tại xóm 9 và bị nhóm thanh niên này đánh bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Chiều 2/7, nhận thông tin nhóm Kỳ Hà đánh mình trước đó đang đi hát tại quán Karaoke Hai Thủy (thị xã Kỳ Anh), Toàn đã gọi người và lấy hung khí như: kiếm, gậy, tuýp… để đánh nhóm người Kỳ Hà.

Khi phát hiện nhóm thanh niên Kỳ Hà, Toàn và một số người đi theo đã đuổi đánh, song, nhóm này kịp lên xe máy bỏ chạy, một số chạy vào trong quán nên nhóm của Toàn không đánh được.

Sau đó, nhóm của Toàn đi ra khu vực sân bóng Phú Nhân Nghĩa gần ngã ba Bích Châu để chặn đầu đối phương.

Vào thời điểm đó, Nguyễn Xuân Duy (sinh năm 1999, trú tại xã Kỳ Thọ) điều khiển xe máy đi từ ngã ba Bích Châu theo hướng xuống xã Kỳ Hải nên các đối tượng đã đuổi theo, đến qua ngã ba Kỳ Hải khoảng hơn 20m rồi đánh lái ép xe Duy vào lề đường khiến cả xe máy và Duy lao vào lề đường bên phải.

Nhóm này đã chém, đánh anh Duy cho đến khi có xe ô tô khác chạy qua và người dân đi ra thì mới bỏ về.

Hậu quả, anh Duy bị nhiều vết thương trên cơ thể; tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.

Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng gồm: Trương Thế Toàn, Phan Văn Hải (SN 1998), Lê Duy Khánh (SN 1993), đều ở phường Hưng Trí - TX Kỳ Anh; Lê Văn Đông (SN 1997) ở xã Kỳ Thư - huyện Kỳ Anh; Hà Văn Kỳ (SN 1992) ở xã Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên; Tăng Văn Lực ở xã Kỳ Tân - huyện Kỳ Anh về tội “cố ý gây thương tích”.

Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong số các đối tượng tham gia “hỗn chiến”, có 5 đối tượng có tiền án; nhiều đối tượng sử dụng ma túy.

Minh Đức