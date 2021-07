Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển 31kg ma túy, 12 ngàn viên hồng phiến

Bộ Công an đồng chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.