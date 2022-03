Hà Tĩnh: Bắt ổ nhóm đánh bạc tại quán cà phê, thu giữ hơn 43 triệu đồng

Lợi dụng tầng 2 quán cà phê có phòng kín, nhóm đối tượng đã tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh liêng. Tại hiện trường, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã thu giữ hơn 43 triệu đồng.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an.

Sau một thời gian theo dõi, vào 22 giờ 30 phút ngày 3/3/2022, tại quán Cà phê “Góc Riêng” thuộc thôn Văn Thịnh, xã Xuân Lộc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Xuân Lộc phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức "đánh liêng”.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đại (SN 1993), Hoàng Văn Duyên (SN 1991), Phạm Hồng Phong (SN 1984), Trần Văn Hoàng (SN 1994) cùng trú tại xã Xuân Lộc; Thân Văn Đông (SN 1990), Thân Văn Anh (SN 1996) đều trú tại xã Quang Lộc (Can Lộc).

Tang vật bị thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 43 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 3 xe máy cùng một số tang vật liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Trang