Hà Tĩnh bắt xe taxi chở cá thể gấu nặng hơn 140kg trong đêm U22 Việt Nam vô địch

Trong đêm thầy trò HLV Park Hang Seo giành HCV SEA Games 30, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh bắt giữ xe taxi mang biển số Nghệ An chở cá thể gấu ngựa nặng hơn 140kg.

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh, Thượng tá Hoàng Bá Khanh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh cho hay: Khoảng 19h tối 10/12, trong quá trình trinh sát trên tuyến quốc lộ 1A giao với quốc lộ 281, đoạn qua khu dân cư Hạ Vàng (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), đơn vị phát hiện xe taxi in logo Phủ Diễn mang BKS 37A – 233.21 do tài xế Trần Văn Toản (SN 1985, trú khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Chiếc xe taxi vận chuyển cá thể gấu ngựa trái phép

Cá thể gấu có trọng lượng hơn 140kg, bị tiêm thuốc mê và nhốt vào lồng sắt để dễ vận chuyển

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại dãy hàng ghế phía sau có một cá thể gấu bị nhốt trong chuồng sắt lớn.

Theo nhận định ban đầu, đây là loại gấu ngựa, lông màu đen, có trọng lượng hơn 140kg, đã bị tiêm thuốc mê để dễ vận chuyển.

Theo khai nhận của tài xế Trần Văn Toản, vào tối cùng ngày, sau khi đón khách từ huyện Quỳnh Lưu tới sân bay Vinh thì được một người đàn ông thuê vào xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc để chở khách ra Nghệ An.

Tài xế Trần Văn Toản thời điểm bị bắt giữ

“Khi vào tới nơi thì mới biết là chở gấu chứ không phải người. Lúc đầu, tôi định quay về nhưng họ nói là gấu có đầy đủ giấy tờ, cứ chở đi không sao đâu, có chuyện gì sẽ chịu cho, tôi cũng muốn kiếm thêm ít tiền trước khi về nhà nên đồng ý chở”, tài xế Trần Văn Toản nói và cho biết, có quen biết trước với người thuê chở con gấu và chi phí sẽ thanh toán dựa trên đồng hồ tính tiền của taxi.

Lực lượng chức năng khám xét taxi

Theo cán bộ Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh, gấu ngựa là loài động vật hoang dã trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, cấm trao đổi, buôn bán, kinh doanh thương mại được quy định trong Nghị định 06/2019/NĐ – CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Công an huyện Can Lộc, Công an xã Thiên Lộc lập biên bản, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đức Thiện - Văn Đức