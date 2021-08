Hà Tĩnh: Công an Can Lộc bắt nhóm trộm chó liên huyện

Chỉ trong 2 ngày (11 - 12/8/2021), các đối tượng đã thực hiện 5 vụ bắt trộm chó trên địa bàn các huyện: Can Lộc và Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 12/8/2021, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Can Lộc) bất ngờ đột kích vào nhà Phan Tất Thắng (SN 1970), trú tại thôn Phúc Lộc, xã Kim Song Trường (Can Lộc) bắt quả tang Thắng và Phan Văn Hải (SN 1985, trú tại thôn Phúc Yên, xã Kim Song Trường) đang có hành vi giao dịch mua bán chó vừa trộm cắp được. Quá trình bắt giữ, một đối tượng trộm chó đi cùng Phan Văn Hải đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 con chó, 1 súng bắn điện tự chế, 1 kiếm tự chế, 1 xe máy và nhiều dụng cụ dùng để bắt trộm chó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng trời tối, sử dụng xe máy di chuyển lùng sục trên khắp các tuyến đường, khi phát hiện thấy “con mồi” thì dùng súng tự chế bắn điện làm tê liệt chó, cho vào bao tải rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Với thủ đoạn như trên, chỉ trong hai ngày 11 và 12/8, 3 đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm trên địa bàn huyện Can Lộc và Thạch Hà, trộm 7 con chó với tổng khối lượng trên 80kg.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng và truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Trang