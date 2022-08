Hà Tĩnh công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng bảo đảm TTATGT

Các số điện thoại đường dây nóng này không chỉ phục vụ việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới mà còn cả trong thời gian tiếp theo.

Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Vụ TNGT ngày 30/7 tại nút giao Km5+500 quốc lộ 8C với tuyến đường ĐH.127 đoạn qua thôn Phúc Trung, xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022; nhằm tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời thông tin phản ánh về tình hình đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở danh sách đã thống nhất với Công an tỉnh và Sở GTVT trong thời gian qua, Ban ATGT tỉnh công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới và trong thời gian tiếp theo như sau:

Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh công bố rộng rãi các số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết phản ánh về công tác đảm bảo trật tự ATGT, tai nạn giao thông, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa.

P.V