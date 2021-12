Hà Tĩnh công bố đường dây nóng đảm bảo trật tự ATGT dịp tết

Lực lượng CSGT huyện Đức Thọ huy động 100% quân số ứng trực, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông trong những ngày nghỉ lễ, tết.

Thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2022, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng đảm bảo trật tự ATGT. Đây là hoạt động tiếp tục duy trì đường dây nóng đã triển khai trước đây để tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời các phản ánh về tình hình trật tự ATGT.

Theo danh sách, có 10 số điện thoại từ lãnh đạo Công an tỉnh, Sở GTVT, Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Thanh tra Giao thông...

P.V