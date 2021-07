Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng chống đối, đe dọa CSGT

Nguyễn Tiến Cương đã không xuống xe xuất trình giấy tờ, lùi xe với tốc độ cao trên quốc lộ 1A đoạn ngã Việt - Lào (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hòng bỏ chạy.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Tiến Cương

Chiều tối 7/7, Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Cương (SN 1971), trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 3/7/2021, tổ công tác phát hiện ô tô biển kiểm soát 38A-154.93 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc-Nam (đoạn trước khu vực siêu thị Vincom thị xã Kỳ Anh), thuộc địa bàn tổ dân phố 1, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh không có tem kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng giám định chiếc xe Nguyễn Tiến Cương điều khiển

Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô là Nguyễn Tiến Cương đã không xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra mà hạ kính chắn gió xuống để giải thích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe nhưng chủ phương tiện không chấp hành, nhanh chóng lùi xe với tốc độ cao trên quốc lộ 1A đoạn ngã Việt - Lào hòng bỏ chạy.

CSGT đã phải huy động lực lượng, phương tiện đuổi theo, yêu cầu tài xế chấp hành hiệu lệnh, ngăn không để lái xe gây tai nạn. Tuy nhiên, phải đến khi tông vào xe máy của CSGT làm vật chắn trên đường, tài xế mới chịu dừng lại. Sau khi thấy đông lực lượng công an và người dân vây quanh, biết không thể chống đối được, Nguyễn Tiến Cương mới xuống xe làm việc.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, Công an thị xã Kỳ Anh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Cương về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Nhật dùng dao tấn công CSGT (Ảnh công an cung cấp).

Trước đó, ngày 2/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh cũng đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Quốc Nhật (1985), trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 27/5/2021, tổ CSGT-TT Công an thị xã tiến hành tuần ra, kiểm soát trên đoạn đường thuộc phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh. Khi phát hiện có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 38M1-171.44 không đội mũ bảo hiểm tại ngõ 136, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà có lời nói đe dọa, dùng dao tấn công 2 đồng chí CSGT.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Quốc Nhật

Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành điều tra, xác định các đối tượng trên gồm: Trần Đình Vũ (2000) và Nguyễn Quốc Nhật (1985), đều trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh. Trong đó, Nhật là đối tượng nghiện ma túy, từng có 4 tiền án, tiền sự, trực tiếp có lời nói đe dọa, hành vi dùng dao tấn công lực lượng công an.

Ngày 31/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”; ngày 2/7/2021, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Quốc Nhật; ngày 5/7/2021, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Nhật và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lý Hoàng – Sỹ Quý