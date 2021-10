Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cộng với việc xả tràn các hồ chứa khiến nhiều tuyến đường ở TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập, nước tràn vào nhà một số hộ dân.

Video: mưa lớn gây ngập một số tuyến đường ở thị xã Kỳ Anh.

Theo BCĐ phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh, từ 19h ngày 16/10 đến 8h sáng 17/10, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã có mưa to đến rất to, một số nơi ở phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Hoa... lượng mưa đo được từ 138 -197 mm.

Tuyến QL1 đoạn qua 2 tổ dân phố (TDP) Hưng Bình và Hưng Thịnh (phường Hưng Trí) bị ngập sâu từ 50-70cm.

Mưa lớn trong nhiều giờ khiến các tuyến đường QL1 đoạn qua 2 tổ dân phố (TDP) Hưng Bình và Hưng Thịnh (phường Hưng Trí) ngập từ 50-70cm; tuyến đường cầu Đò (TDP Trường Yên, phường Kỳ Thịnh) bị ngập băng chia cắt giao thông.

Tuyến đường cầu Đò (TDP Trường Yên, phường Kỳ Thịnh) nước ngập sâu gây chia cắt giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn làm nước tràn vào một số hộ dân ở các TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (thuộc phường Kỳ Thịnh); TDP 1, TDP Hưng Thịnh, Hưng Bình (thuộc phường Hưng Trí); TDP Liên Sơn, Liên Phú (phường Kỳ Liên)...

Nước ngập một số hộ dân ở tổ dân phố Liên Phú - phường Kỳ Liên.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đã chủ động có các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, vùng thường xuyên có hiện tượng sạt lở núi như phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Hoa, xã Kỳ Lợi...

Đường giao thông của các thôn ở xã Cẩm Vịnh bị ngập

Do ảnh hưởng của mưa lớn và xả tràn hồ Kẻ Gỗ, đến trưa nay (17/10), khu dân cư và hệ thống đường giao thông một số xã như: Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Duệ… đã bị ngập cục bộ.

Theo đó, xã Cẩm Vịnh nhiều thôn bị ngập các tuyến đường giao thông, nơi ngập sâu nhất gần 1m.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết, mưa lớn kéo dài gần 2 ngày qua đã khiến 7 thôn trên địa bàn ngập cục bộ. Trong đó, thôn Ngũ Phúc với 270 hộ dân ngập nặng nhất, có nơi ngập 1m khiến người dân không thể đi lại. Chính quyền xã Cẩm Vịnh đã lên kế hoạch sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn đề phòng lũ lớn. Hiện có thôn đã ngập đến 70%, xã đã lên kế hoạch di dời dân tại chỗ bằng cách ghép hộ. Một số hộ neo đơn già cả đã được đưa đến hàng xóm tá túc. Những hộ ở vùng trũng đã đưa tài sản lên cao.

Người dân xã Cẩm Vịnh kê cao đồ đạc ở hội trường thôn đề phòng ngập lụt.

Tại xã Cẩm Thành, một số tuyến đường giao thông ở 3 thôn: An Việt, Nam Bắc Thành, Tân Vĩnh Cần cũng đã bị ngập từ 20 – 50 cm.

Ông Trần Thanh Sơn chèo thuyền đi kiểm tra trâu bò. Ảnh Ngọc Thắng

Nước lũ tràn vào nhiều ngôi nhà ở xã Cẩm Thành. Ảnh Ngọc Thắng

Thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Thành) có nơi ngập gần 1m. Ảnh Ngọc Thắng

Để chủ động phòng chống ngập lụt, một số xã đang chỉ đạo thôn, xóm đặt biển cảnh báo ở những tuyến đường ngập sâu.

Sạt lở làm hư hỏng 20m đường trục thôn ở thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc với tổng chiều dài sạt lở hơn 100m. Trong đó, có điểm sạt lở làm hỏng 20m đường trục thôn. Nếu mưa lớn còn kéo dài, tình trạng sạt lở có nguy cơ lấn sâu vào khu dân cư.

Hiện nay, xã Cẩm Lạc đã đặt biển cảnh báo ở điểm sạt lở để người dân không qua lại tuyến đường này.

Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ làm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn. Huyện cũng đã chủ động các phương án di dời dân ở một số vùng có nguy cơ ngập cao. Hiện nay, tình trạng ngập lụt đang cơ bản được kiểm soát và việc kích hoạt phương án di dời dân sẽ căn cứ vào lượng mưa cũng như lưu lượng xả tràn của hồ Kẻ Gỗ.

Do mưa lớn kéo dài cùng việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) có 3 thôn bị ngập, chính quyền địa phương và người dân đã và đang chủ động ứng phó.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà và xã Tân Lâm Hương kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn

Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương Nguyễn Văn Ninh thông tin, hiện toàn xã có 3 thôn bị ngập gồm Tiền Thượng, Tân Tiến, Sơn Trình.

Ảnh chụp tại thôn Sơn Trình

Trong đó, thôn Tiền Thượng có 300m đường nội thôn bị ngập từ 50 - 60 cm; thôn Sơn Trình có 400m đường bị ngập với mực nước từ 20 - 30 cm; thôn Tân Tiến 1 tuyến nội thôn bị ngập khoảng 30 cm.

Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở các hộ dân theo dõi diễn biến của mưa lũ để chủ động đảm bảo an toàn.

Ngay từ chiều qua, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở các hộ dân theo dõi diễn biến của mưa lũ để chủ động đảm bảo an toàn, tập trung hỗ trợ các hộ có người già, trẻ em, sơ tán xen ghép đến nhà người thân ở các khu vực cao hơn; đồng thời, cắm biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm.

Mặc dù ở thời điểm hiện tại, nước vẫn chưa tràn vào nhà nhưng các hộ dân trên địa bàn đã chủ động kê gác vật dụng, đồ đạc.

Đến trưa nay (17/10), mực nước tại thôn Sơn Trình, Tân Tiến có dấu hiệu rút dần.

Hiện nay, tùy thuộc vào diễn biến tình hình mưa lũ trên địa bàn, chính quyền địa phương đã chủ động thiết lập các phương án di dời phù hợp nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Mưa lớn cộng với các hồ, đập trên địa bàn xả tràn nên một số tuyến đường ở các địa bàn vùng thượng và vùng trung tâm của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị ngập, gián đoạn việc đi lại.

Xã Kỳ Tiến có 3 tuyến đường bị ngập cục bộ từ 30-60 cm. Trong ảnh: Chính quyền xã Kỳ Tiến căng dây cảnh báo, cấm người và phương tiện đi qua thôn Tân An

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới từ ngày 15/10 đến sáng 17/10, địa bàn huyện Kỳ Anh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại Kỳ Thượng 191,8 mm, tại Kỳ Đồng 225,2 mm.

Lãnh đạo xã Kỳ Tiến kiểm tra đập Mới (Tân An) khi nước trong hồ có chiều hướng dâng cao

Mưa lớn nên một số đập, hồ thủy lợi như: Hồ Sông Rác xả tràn với lưu lượng 80 m3/s. Hồ Kim Sơn xả tràn lưu lượng 20 m3/s.

Thôn Tân Phan (xã Kỳ Giang) bị ngập hơn 60cm

Mưa lớn đã làm 6 cầu gồm: Cầu Rào, cầu Lạc Trung, cầu cây Ổi (Kỳ Lạc); cầu Mỹ Thuận (Kỳ Sơn); cầu Nhà Cộ (Kỳ Thượng), cầu Khe Nhạ thuộc địa phận Kỳ Thượng giáp Kỳ Sơn; một số tuyến đường của các xã Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Đồng… bị ngập, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Tuyến đường ở thôn Hồ Vân Giang (xã Kỳ Đồng) bị ngập.

Nước ngập băng cầu tràn Cao Su ở thôn Mỹ Thuận (xã Kỳ Sơn).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo các địa phương đã chủ động rào chắn, cử người canh gác tại các điểm bị ngập, đảm bảo an toàn cho người dân.

Chính quyền xã Kỳ Sơn rào chắn không cho người và phương tiện qua tràn khi nước lũ đang lên.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phân công các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn các xã; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ tại văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã để kịp thời xử lý các tình huống thiên tai.