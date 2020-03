Hà Tĩnh “phủ kín” công an chính quy ở 195/195 xã, thị trấn

Sáng nay (13/3), Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Đại tá Võ Trọng Hải cho biết: đến nay, Hà Tĩnh đã “phủ kín” công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an tại 195/195 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho 5 cán bộ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), tháng 11/2019.

Thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh”, đến nay, Công an Hà Tĩnh đã điều động, bố trí 597 công an chính quy tại 195/195 xã, thị trấn, đạt tỉ lệ 100%.

Việc bố trí công an chính quy về xã, thị trấn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn cơ sở được nâng lên rõ rệt, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ANTT được nâng tầm chất lượng; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố và phát triển.

Huyện Thạch Hà là địa phương đầu tiên đưa nữ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã (Trong ảnh: Trưởng Công an huyện Thạch Hà Thượng tá Nguyễn Hoài Việt trao quyết định điều động cho Đại úy Nguyễn Đức Anh - Trưởng Công an xã Thạch Hội và Trung úy Phan Thị Thủy - Phó trưởng Công an xã Thạch Hội, 28/2/2020).

Thời gian qua, công an xã chính quy đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, trực tiếp bắt giữ và xử lý hơn 400 vụ vi phạm hành chính về TTXH, phát hiện điều tra, khám phá 29 vụ án hình sự, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Trong đó, đã đấu tranh nhiều loại tội phạm khi mới phát sinh tại cơ sở như ma túy, đánh bạc, đòi nợ thuê, công tác quản lý hành chính được thực hiện nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Công an xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân

Được biết, hiện Công an tỉnh đang phối hợp với Sở Nội Vụ tham mưu cho tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đối với công an xã nghỉ việc để bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn.

Xuân Lý