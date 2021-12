Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây đánh bạc lớn, khởi tố 10 đối tượng

Sáng 3/12, Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí - Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng về tội “đánh bạc”.

Video: Triệt xóa đường dây đánh bạc lớn, khởi tố 10 đối tượng.

9/10 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lộc Hà phát hiện trên địa bàn nổi lên một nhóm đối tượng chuyên đánh bạc bằng hình thức lô, đề với số tiền lớn. Trước tình hình đó, Công an huyện Lộc Hà đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/11, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành đồng loạt thi hành lệnh bắt giữ người, khám xét khẩn cấp đối với 10 đối tượng.

Công an huyện Lộc Hà phối hợp với các lực lượng thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Theo đó, huyện Lộc Hà có 5 đối tượng: Nguyễn Thị Hà (SN 1973), Nguyễn Thị Giang (SN 1990), Nguyễn Thị Đào (SN 1986), Nguyễn Thị Tình (SN 1965), đều ở xã Thạch Kim và Nguyễn Xuân Dược (SN 1972) ở thị trấn Lộc Hà.

TP Hà Tĩnh có 4 đối tượng: Nguyễn Thị Mỹ (SN 1983, phường Thạch Quý), Đặng Sỹ Hải (SN 1979, phường Bắc Hà), Lê Thị Hạnh (SN 1960, xã Thạch Hạ), Nguyễn Thị Lê (SN 1973, phường Hà Huy Tập).

Trường hợp còn lại là Nguyễn Thị Xoan (SN 1986) ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà.

Tang vật thu giữ.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 23 điện thoại di động, 2 két sắt, 10 thẻ ATM, hơn 430 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, số tiền đánh bạc nhiều tỷ đồng. Chỉ tính riêng ngày 25/11, số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này lên đến 500 triệu đồng.

Cán bộ điều tra lấy lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Thị Hà.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng.

Trong đó, bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Hà (SN 1973) và Đặng Sỹ Hải (SN 1979); ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng còn lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hùng Cường